Общество

Больше 135 тысяч тонн зерна намолотили в Псковской области

Агропромышленные предприятия ведут активный сбор урожая. В Псковской области уже намолочено более 135 тыс тонн зерна, что значительно превышает показатели прошлого года. За весь 2018 год было собрано чуть более 42 тыс тонн, сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

По сбору зерновых культур лучшими хозяйствами на данный момент являются ООО «Тригорское» Пушкиногорского района, где намолочено около 43 тыс тонн, и ООО «Идаванг» Островского района, в котором собрали около 30 тыс тонн.

Кроме того, валовое производство рапса составляет более 13 тыс тонн, при урожайности 39 ц/га, что также превышает уровень прошлого года (2018 год - 8,9 тыс тонн). Практически в два раза больше накопано и картофеля. Аграрии региона собрали порядка 20 тыс тонн корнеплода при средней урожайности 424 ц/га. Овощей открытого грунта собрано более 890 тонн, что также в два раза превышает показатели 2018 года.

Лидирующими районами по урожайности зерновых и масличных культур являются: Островский - урожайность зерновых 74 ц/га, масличных 38 ц/га. Пушкиногорский - урожайность зерновых 50 ц/га, масличных 28 ц/га. Пыталовский - урожайность зерновых 61 ц/га, масличных 28 ц/га.

Сельскохозяйственные предприятия одновременно ведут работу по севу озимых. Под урожай будущего года посеяно зерновых культур на площади более 11 тыс га или 62% к плану, рапса 4,6 тыс га или 107% к плану.