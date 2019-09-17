Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о едином ресурсе данных россиян

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России, сообщает РИА «Новости».

Как пояснили в кабмине, сейчас не существует источника полных данных о физическом лице, необходимых для налоговых органов. Его создание также должно помочь решить ряд задач государственного управления.

Подчеркивается, что такой ресурс нужен для улучшения контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан.

Формировать и вести ресурс призвана Федеральная налоговая служба. Она будет использовать сведения из других государственных и муниципальных источников, а также органов управления государственными внебюджетными фондами.

В него будут включать и сведения об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих и работающих в России.

Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, ресурс снизит бумажный документооборот.

Комитет поддержал инициативу, но призвал уточнить, как физлица могут исправить недостоверные сведения о себе.

Также члены комитета предложили дополнить законопроект статьей об обеспечении повышенной защищенности ресурса.