Общество

Госавтоинспекция Псковской области присоединилась к акции «Однозначно»

Госавтоинспекция Псковской области совместно с родительской общественностью присоединилась к федеральному проекту по безопасности дорожного движения «Однозначно», стартовавшему на территории Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, социальные ролики по безопасности дорожного движения от активных родителей, призывающие водителей соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения при перевозке несовершеннолетних пассажиров, услышат псковичи в эфирах радиостанций.

Только за 8 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Псковской области возбуждено более 140 тысяч дел об административных правонарушениях, предусмотренных за превышение установленной скорости движения транспортного средства. Такое поведение за рулем часто становится причиной трагедий на дороге.

Новый социальный проект «Однозначно» напоминает водителям о важности правильного выбора скоростного режима с учётом дорожной ситуации и окружающих условий, а также о необходимости соблюдения установленных скоростных ограничений.

Этот широкомасштабный проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».