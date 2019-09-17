Общество

Учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 присоединились к всероссийскому «Уроку безопасности»

Учащиеся учебно-консультационного пункта вечерней школы при следственном изоляторе города Пскова под руководством классного руководителя Натальи Афанасьевой в течение недели принимали участие во всероссийской образовательной акции «Урок безопасности».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, учащиеся в течение недели принимали очное участие в тестировании по темам классного часа о безопасности своей жизни и своих близких, создавали рисунки об опасности на воде, на дорогах и показывали знания дорожных знаков и табличек экстренной помощи.

«Знания по сохранению своей жизни и здоровья, а также своих родных и близких, способность оказать помощь при бедствиях разного уровня людям - это гражданская позиция отважного и отзывчивого человека. Желаю вам быть именно такими» , - обратилась к ученикам Наталья Афанасьева.

Добавим, все ученики, принимавшие участие в тестировании, получили именные сертификаты.