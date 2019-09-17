Общество

Первая группа российских школьников прибыла в регион в рамках нацпроекта «Культура»

В Псковскую область во вторник, 17 сентября, приехала первая группа школьников по культурно-просветительскому маршруту «Духовные истоки» в рамках национального проекта «Культура», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В экскурсионной группе около 40 школьников из Калуги и Тулы в возрасте от 13 лет. Это учащиеся калужского колледжа культуры и искусства, а также общеобразовательных школ городов Калуга и Тула — победители различных олимпиад, творческих соревнований, конкурсов и фестивалей.

В этом году для детей разработан 4-дневный маршрут «Духовные истоки», в который вошли наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Новгорода, Пскова, Пушкинских Гор, Изборска, Печор. Большую часть времени ребята проведут именно в Псковской области.

Сегодня школьники ознакомились с главными достопримечательностями областного центра, узнали историю города, который, начиная со времен Александра Невского, защищал границы и земли русского государства. Кроме того, они посетили и Псковский драматический театр им А. С. Пушкина, где увидели, как устроено театральное закулисье.

Весь следующий день калужские и тульские школьники проведут в Пушкинских Горах. В первую очередь их ждут в государственном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. А. С. Пушкина «Михайловское». Ребята посетят Тригорское, Святогорский монастырь, а в Бугрово понаблюдают за работой мельницы и сыграют в русские фольклорные игры.

В третий день пребывания в регионе дети посетят Печоры и Изборск. На территории древнерусской крепости ребята сыграют в исторический квест «Пароль Изборской крепости».

Всего в этом году Псковскую область посетят 1,1 тыс школьников из разных субъектов РФ. Например, в регион приедут учащиеся образовательных организаций из Хабаровска, Севастополя, Челябинской, Ивановской, Московской, Смоленской, Томской, Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Нижегородской, Тверской областей, а также из Республик Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия, Чувашия.

Впервые регион принимал детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С сентября по ноябрь по туристскому маршруту проехали более 600 школьников.

В прошлом году в Псковской области в рамках программы был представлен маршрут, связанный с именем Александра Невского, в реализации которого приняли участие почти 1,5 тыс школьников из различных регионов Российской Федерации.

Экскурсионные поездки в этом году организуются в рамках федерального проекта «Творческие люди», который входит в национальный проект «Культура» и реализуется Министерством культуры РФ с целью популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к культуре и истории нашей страны. Финансирование расходов, связанных с пребыванием учащихся и сопровождающих, производится за счет средств федерального бюджета. Партнером программы выступает Российский союз туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»).