Общество

Подведены итоги акции «Здравствуй, школа! 2019»

Ежегодная благотворительная акция «Здравствуй, школа! 2019» Псковского областного отделения Российского детского фонда завершилась. Ее цель – подготовить к школе как можно больше воспитанников интернатных учреждений и детей из самых бедных семей Псковской области. В этом году благодаря добрым помощникам к новому учебному году удалось подготовить 797 ребят, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда.

Акция началась еще в начале июля, и за это время к ней присоединились как представители бизнес-структур, так и частные дарители, которые из года в год помогают маленьким школьникам. На протяжении всей акции в офис Детского фонда отзывчивые псковичи приносили рюкзаки со всем необходимым, школьные принадлежности, игрушки и сладости. Каждый ребенок рад найти в новом рюкзаке не только канцелярские принадлежности, но и вкусные сладости, новую игрушку.

В благотворительной акции «Здравствуй, школа!» принял участие Председатель Псковского детского фонда, депутат Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Благодаря его помощи дети из 12 нуждающихся семей Пскова и Псковского района отправились в школу с набором необходимых канцелярских товаров. «Школа – важный этап в жизни каждого ребёнка. И никакие взрослые проблемы не должны мешать детям познавать окружающий мир и хорошо учиться. Спасибо всем, кто помог подготовить детей к школе. А ребятам, конечно, желаю успехов в новом учебном году!», - отметил Юрий Сорокин.

От лица школьников, Детский фонд искренне благодарит всех, кто помог подготовить детей к важному жизненному этапу.