Общество

Фасадам исторических зданий хотят вернуть первозданный облик

На фасадах объектов культурного наследия могут запретить устанавливать внешние блоки кондиционеров, антенн и других технических устройств. Правительственные поправки в Закон «Об объектах культурного наследия» рассмотрели депутаты на заседании комитета Госдумы по культуре, сообщает «Парламентская газета».

Как сообщила замминистра культуры Алла Манилова, по итогам масштабного мониторинга объектов культурного наследия было установлено, что значительное количество исторических зданий сегодня изуродованы кондиционерами и другими техническими устройствами.

Законопроект Минкультуры вводит запрет на расстановку внешних блоков кондиционеров и антенн на фасадах объектов культурного наследия. Нормы правительственной инициативы, как уточнила Манилова, не носят тотального запрета на размещение таких устройств. В паспорте здания должно быть написано, что оно охраняется государством, уточнила Манилова.

Предполагается, что собственники или арендаторы нежилых помещений должны будут снять кондиционеры и другие устройства в течение года после вступления закона в силу. В случае если объектом культурного наследия является жилой дом, демонтаж технических устройств предлагается проводить в ходе реставрации. Важно, что демонтаж будет производиться не за счёт жильцов. При этом нормы закона, как уточняют авторы инициативы, не будут распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.

В профильном комитете Госдумы концепцию законопроекта поддержали. По мнению главы комитета по культуре Елены Ямпольской, на этапе обсуждения инициативы надо продумать, как помочь собственникам и арендаторам исторических зданий выполнить нормы закона и заранее поискать варианты технических решений, которые позволяют убрать кондиционеры с фасада исторических зданий.

Как отметила замминистра культуры, одним из таких решений может стать перенос кондиционера на балкон. Министерство культуры, уточнила Манилова, располагается в здании — объекте исторического наследия, поэтому попадает под действие рассматриваемого законопроекта.

Пока проект закона направлен в рассылку. Планируется, что он будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в ноябре.