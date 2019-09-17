Общество

В одном из районов области установлен факт незаконной торговли алкоголем и табачной продукцией

Прокуратурой Куньинского района совместно со специалистами МО МВД России «Великолукский» проведена проверка реализации спиртных напитков индивидуальными предпринимателями и другими организациями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, в ходе проверки установлен факт незаконной розничной продажи алкогольной и табачной продукции индивидуальным предпринимателем в нарушение требований Федерального закона. По итогу проведенной проверки продукция изъята.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, санкции предусматривают административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц, и от 100 000 рублей для юридических лиц.