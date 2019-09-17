Общество

Оксана Федорова: Псков - моя Родина, я люблю этот город и часто бываю там

41-летняя экс-мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова призналась в любви родному городу в интервью, которое дала порталу «Вечерняя Москва».

В интервью журналист поинтересовался, не порвала ли Оксана Федорова связь с родным городом. На что та ответила, что Псков — это ее Родина, которую она любит. «Я люблю этот город и часто бываю там. В марте этого года мы проводили там музыкальный фестиваль в подарок всем жителям города, и особенно женщинам», - заявила экс-мисс Вселенная.

Напомним, Оксана Федорова уроженка Пскова, окончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ и работала дознавателем в аэропорту Пулково. Обладательница титулов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная — 2002» (2002). От последнего титула она отказалась. На сегодняшний день Оксана Федорова работает ведущей на телевидении и руководит благотворительным фондом «Спешите делать добро», которому в этом году исполняется 10 лет.