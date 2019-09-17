Общество

Михаил Ведерников: В нашей общей работе очень важно, чтобы у каждого было понимание, куда мы движемся

Рабочую неделю губернатор Псковской области начал с очередной 4-й стратегической сессии с участием руководителей органов исполнительной власти, представителей депутатского корпуса, глав районов, профсоюзов и общественников на тему «Стратегическое мышление и планирование, управление изменениями». Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Instagram.

«В нашей общей работе очень важно, чтобы у каждого было понимание, куда мы движемся, какой горизонт планирования и возможности для реализации задач. Общая конечная цель – не красивые цифры в отчетах, а реальное улучшение качества жизни наших граждан», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что предстоит масштабная и ответственная работа по реализации нацпроектов, индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, и такие мероприятия помогают перезагрузить и настроить всю управленческую команду на решение приоритетных задач.

Фото из Instagram m.v_007