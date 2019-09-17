Общество

Главный технолог в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше его коллег в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты главных технологов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, главный технолог в Пскове в среднем получает 78 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 130 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 113 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата аналогичных специалистов составляет: Тверь - 87 000 рублей, Великий Новгород - 78 000 рублей, Смоленск - 78 000 рублей, Ленинградская область - 95 000 рублей в месяц.