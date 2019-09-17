Общество

Специалисты отдела земнадзора псковского Росреестра с начала года выявили 671 нарушение земельного законодательства

За 8 месяцев текущего года специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 1124 проверки соблюдения земельного законодательства в Псковской области. Об сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

Проверками выявлено 671 нарушение​ земельного законодательства. Большая часть нарушений​ связана с самовольным занятием земельных участков или части земельных участков, в том числе использование земельных участков лицами, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные объекты, а также невыполнением в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 564 предписания об устранении выявленных фактов, возбуждено 388 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 3 625 100 рублей.

Землепользователями самостоятельно устранено 241 нарушение.