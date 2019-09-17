Общество

Делегация колледжа искусств приняла участие в сессии «Волонтеры наследия»

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в восьмой практической сессии «Волонтеры наследия», которая состоялась 9 - 15 сентября в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

Делегация колледжа была представлена студентами 3 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и 4 курса специальности «Дизайн», а также преподавателями Ольгой Устиновой и Зоей Ган. По словам участников сессии, программа была интересной и насыщенной.

Студенты и педагоги приняли участие в квесте «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», социальных играх, трудовых работах по реставрации памятного обелиска воинам Великой Отечественной войны на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и работах по художественному оформлению холла школы-интерната №2.

Молодые художники несколько раз выходили на пленэр.

Участие в проекте «Волонтеры наследия» оказалось не только увлекательным, но и духовно-познавательным для всех, поскольку важной частью программы стали беседы с отцом Анастасием и отцом Хрисанфом.

Отметим, что в концерте на открытии сессии выступили участники фольклорного ансамбля студентов 4 курса специализации «Театральное творчество» под руководством преподавателя Ирины Никитиной.