Общество

Студенты, получающие пенсию, в случае прекращения учебы должны уведомить об этом Пенсионный фонд РФ

Отделение ПФ по Псковской области информирует студентов, получающих пенсию по СПК, что в случае прекращения учебы, перевода на вечернее или заочное обучение в целях избежания переплаты они должны уведомить об этом Пенсионный фонд РФ.

Напомним, право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети. Выплата полагается им до наступления совершеннолетия, либо до 23 лет, если молодые люди обучаются по очной форме в вузах или ссузах.

Право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет, если он по каким-либо причинам прекращает учебу или переводится на вечернее или заочное отделение. В этом случае важно самостоятельно и незамедлительно уведомить Пенсионный фонд РФ об этом факте.

Если этого не сделать, в дальнейшем придется вернуть все переплаченные денежные средства.