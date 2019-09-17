Общество

В УФСИН России по Псковской области прошел смотр-конкурс профессионального мастерства начальников караулов

Очередной ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства начальников караулов по охране объектов УИС среди пенитенциарных учреждений области в этом году прошёл на базе ИК-4 УФСИН России по Псковской области. В конкурсе принимали участие начальники караулов, занявшие 1-е места в первом этапе конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В соответствии с программой смотра-конкурса оценка уровня профессионального мастерства участников осуществлялась по четырем дисциплинам: строевая подготовка, специальная подготовка, огневая и физическая подготовки.

Помимо сотрудников Управления в состав судейской коллегии в этом году был включен ветеран службы охраны, майор в отставке Виталий Уловский, проходивший службу в должности начальника отдела охраны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области.

По итогам конкурса победил, набрав максимальное количество баллов по всем дисциплинам, начальник караула ИК-6 Константин Герасименко, второе место занял начальник караула ИК-5 Рустам Мамедов, и почетное третье место занял начальник караула СИЗО-1 Виктор Масаров. Победители смотра конкурса награждены кубками и дипломами.

Результаты смотра-конкурса показали, что большинство участников имеют хорошую профессиональную подготовку и успешно справляются с возложенными на них служебными обязанностями.