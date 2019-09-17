Общество

В Псковском ОМОН прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета

Накануне 27-летия со дня образования ОМОН Управления Росгвардии по Псковской областипрошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета. В этом году свои силы решили проверить 8 молодых бойцов ОМОН, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Предварительно они сдали теоретический экзамен, в рамках которого показали свои знания материально-технической части оружия, нормативных документов, а также умение оказывать первую медицинскую помощь.

Перед началом испытаний инструкторы проверили экипировку и снаряжение претендентов. Затем группа вышла на дистанцию. Предстоял восьмикилометровый марш-бросок с полной выкладкой по пересеченной местности в условиях, максимально приближенным к боевым. Это испытание оказалось самым трудным, но бойцы с честью его выдержали.

Предпоследним этапом стала стрельба из боевого оружия. И здесь молодые росгвардейцы продемонстрировали свой профессионализм, поразив мишени. А напоследок кандидатов ждала трехминутная рукопашная схватка с обладателем черного берета. Все поединки прошли в напряженной борьбе. Участников активно поддерживали сослуживцы, друзья и ветераны отряда.

В торжественной обстановке командир ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области подполковник полиции Андрей Виноградов вручилпобедителям черные береты. Он поздравил бойцов и пожелал им и впредь с честью нести высокое звание сотрудника отряда мобильного особого назначения. Также особо отличившиеся сотрудники отряда получили ведомственные награды, грамоты и благодарности.