Общество

Едим руками в городском кафе «Вкус и Цвет»

Многие из нас задумываются, что же такое этикет? С детства каждый родитель старается привить своему ребенку правила этикета в обществе. Но в маленьком возрасте или нас кормят с ложечки, или же мы едим руками и не обращаем ни на кого внимания.

Каждый раз, приходя в ресторан, кафе, в гости или находясь дома, мы подсознательно едим приборами, которые были придуманы для элегантного наслаждения пищей. Нам так проще, думаете вы? Иногда можно заметить людей, которые пытаются есть пиццу, фрукты, булочки и многое другое приборами. «Странно», - скажут многие, но каждый имеет право есть так, как хочет!

По правилам этикета можно употреблять многие продукты без приборов, и вам это понравится, когда узнаете, почему.

Каждый человек, который хоть раз ел руками, утверждает, что, дотрагиваясь кончиками пальцев до еды, мы как бы сигнализируем, передаем информацию желудку о том, что пища на подходе, о текстуре и консистенции продуктов, о температуре и даже об уровне насыщенности специями, что подготавливает нашу пищеварительную систему к приему и обработке пищи, к выделению необходимых пищеварительных соков.

Дотрагиваясь пальцами до пищи, мы придаем процессу еще и тактильное, осязательное восприятие.

Не нужно стесняться, когда в ресторане вы едите пиццу или мясо руками. Для этого был создан фингербол (небольшая мисочка с теплой водой), чтобы можно было ополоснуть жирные пальцы после еды.

Вы готовы вернуться к истокам и рискнуть отведать блюда без приборов?

Впервые в Пскове 25 сентября в 19.00 в городском кафе «Вкус и Цвет» пройдет ужин в формате FINGER FOOD.

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Finger food - это специальный вечер, на котором вы будете есть только руками. Никаких столовых приборов!

Друзья, мы призываем отказаться от предрассудков, столовых приборов и есть все - от легко салата до на вкуснейшего десерта - руками. Меры предосторожности соблюдаются: стол застилают пергаментной скатертью, гостям выдают перчатки и фартуки.

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В меню ужина входит:

Салат «Цезария» с хрустящими сухариками

Горячий сет: ряпушка жареная с соусом тар-тар, куриные стрипсы с красным соусом, свиные ребрышки в медово-горчичном соусе с картофелем.

А на десерт контрастное сочетание меренги с ягодами и сливочным кремом.

Забронировать места и узнать подробности можно по телефону +7 (8112) 66-35-39.

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P.S. Никаких приборов, никаких ограничений: только вы наедине с едой. Ваши руки, наши блюда, ну и, пожалуй, перчатки. Это все, что нужно для идеального ужина.