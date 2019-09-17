Общество

Два хора Псковской области примут участие в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля

Народный коллектив «Капелла студентов и выпускников ПсковГУ» и Образцовый детский коллектив хор «Дружба» Псковского педагогического комплекса представят Псковскую область на окружном этапе по Северо-Западному Федеральному округу ежегодного Всероссийского хорового фестиваля, который состоится 22-23 сентября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

22 сентября пройдут конкурсные прослушивания. Всего в окружном этапе примет участие 23 хоровых коллектива из регионов Северо-Западного федерального округа. На следующий день состоятся гала-концерт и награждение победителей.

Региональный этап фестиваля проводился с февраля по май 2019 года в 83 субъектах Российской Федерации. В Псковской области победителями стали Академический студенческий хор ПсковГУ (руководитель Татьяна Сосницкая) и детский хор «Дружба» МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» (руководитель Светлана Туманова). Участие хоров от региона в окружном этапе фестиваля организовано в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

Всероссийский хоровой фестиваль проводится с 2014 года Всероссийским хоровым обществом в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.