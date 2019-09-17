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Кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев выступил в поддержку Павла Устинова

Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев выступил в поддержку актера Павла Устинова, который осужден на 3,5 года по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии.

Видео со словами поддержки он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Записываю это видео в поддержку невинно осужденного Павла Устинова. Отпустите незаконно осужденного человека», - призвал Дмитрий Месхиев.

Напомним, по версии следствия, Павел Устинов выкрикивал лозунги на акции протеста 3 августа в Москве, а при задержании сопротивлялся и вывихнул плечо росгвардейцу. Устинов не признал вину. Суд отказался приобщить к делу две видеозаписи задержания, на которых видно, что он ничего не кричал.

В защиту Устинова выступили актеры, музыканты и телеведущие, а также глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Пересмотреть приговор актеру попросили главные редакторы «Эха Москвы», «Новой газеты» и «Дождя». Петицию с аналогичным требованием подписали более 70 тысяч человек.

В Москве, возле администрации президента, началась серия одиночных пикетов в поддержку Устинова. В ней участвуют известные актеры и режиссеры.