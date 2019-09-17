Общество

В октябре псковичей приглашают отдохнуть в Лепельском военном санатории Витебской области

Отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа приглашает псковичей и жителей области отдохнуть в одном из ближайших санаториев к границе с Россией с отличным лечением и хорошей организацией досуга лечебно-оздоровительном учреждении Белоруссии - в профсоюзном санатории «Лепельский Военный» (Витебская область).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, санаторий расположен в 90 километрах от областного центра, в сосновом бору между двумя глубоководными озерами Бобрица и Щибот. В санатории предлагаются различные экскурсионные маршруты: в древний город Полоцк, в Витебск, Хатынь, на мемориал «Прорыв», в католическую деревню Мосар, в Березинский биосферный заповедник и в Минск. Также к услугам отдыхающих клуб с киноконцертным, танцевальным залом и библиотекой. Периодически в санатории организуются эстрадные концерты, игры, конкурсы, развлекательные мероприятия.

Основными лечебными профилями санатория являются заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, опорно-двигательной и нервной системы.

На территории Лепельского военного санатория расположены две скважины с минеральной водой, которые применяются в лечебных и профилактических целях с 1975 года. Минеральная вода применяется в бальнеологических целях в виде ванн при заболеваниях органов кровообращения, болезнях опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, а также при нарушениях углеводного и жирового обмена. А также используется для лечения заболеваний желудка, кишечника, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, и некоторых болезней обмена веществ.

Кроме того в Лепельском военном санатории широко применяется грязелечение с использованием сапропелевых грязей в виде аппликаций и гальвано-грязи.

Оздоровительное учреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием для проведения диагностики, лечебной физкультуры, различных видов терапии (физио-, магнито-, и т.д.) и многих других процедур. В лечебных корпусах расположены диагностические и лечебные кабинеты.

Для отдыхающих предусмотрено 4-разовое диетическое питание с заказной системой блюд, что позволяет подбирать для себя индивидуальное меню по личным предпочтениям.

Отметим, что стоимость суточного пребывания в санатории составляет от 1800 рублей (сюда входит проживание в 2-местном номере, питание и лечение по назначению врача).

Забронировать места и получить дополнительную информацию, приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефону: 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров) или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.