Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Ульяной Михайловой

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с руководителем Псковского областного совета профессиональных союзов, депутатом Псковского областного Собрания Ульяной Михайловой. Прямой эфир на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) ведет Константин Калиниченко.

Он обсудит со своей гостьей актуальные темы региональной повестки, поскольку практически все из них в той или иной степени затрагивают интересы профсоюзов: уровень заработной платы по отраслям, социальное самочувствие населения, проблемы отдельных организаций и учреждений в псковском регионе. Также речь пойдет о системе социального партнерства в Псковской области, о том, как выстраивается сегодня взаимодействие работников, работодателей и власти, об уровне жизни псковичей и в целом о борьбе псковского облсовпрофа за права трудящихся.

Телефон студии прямого эфира - 56-73-72.