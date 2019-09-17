Общество

Госдума приняла во втором чтении проект о совершенствовании налогового администрирования

Налоговое администрирование в России могут усовершенствовать. Соответствующий законопроект Госдума в среду приняла во втором чтении, в частности предлагается установить возможность подачи налоговых документов через МФЦ, сообщает «Парламентская газета».

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, законопроект был сформирован на основании работы министерств и бизнеса по совершенствованию налогового администрирования. Поступило большое количество поправок, 128 из которых приняты.

В частности, предусматривается освобождение от налогов педагогических работников, которые переехали в сельскую местность. Обеспечивается возможность подавать налоговые документы через МФЦ. Вводится возможность совершения единого налогового платежа. По просьбе Севастополя предлагается легализовать предпринимательскую деятельность по сдаче внаём жилых помещений.

Законопроект разработан кабмином в целях реализации поручений президента. Как рассказал при рассмотрении инициативы в первом чтении замминистра финансов Илья Трунин, законопроект затрагивает практически все части Налогового кодекса и направлен на комплексное улучшение налогового законодательства.

В первую очередь совершенствуется налоговое администрирование - налоговую декларацию на доходы физлиц и иные документы можно будет предоставлять через многофункциональные центры оказания услуг. Через МФЦ россияне смогут предоставить документы о налоговых льготах по транспортному, земельному и имущественному налогам, направить налоговую декларацию, получить сведения из налоговой службы.

Также расширяется возможность перечисления денежных средств в виде единого налогового платежа. В связи с тем что Федеральная налоговая служба является оператором федерального ресурса записи актов гражданского состояния, предлагается дать возможность упростить документооборот и использовать сведения из реестра ЗАГС напрямую, прежде всего для учёта налогоплательщиков.

Законопроект также предусматривает ряд изменений в порядок отношений компетентных органов с партнёрами России по соглашениям об избежании двойного налогообложения. Устанавливаются детальные механизмы согласительных процедур, которые проводятся, если налогоплательщик одной из сторон считает, что его права нарушены.