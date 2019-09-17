Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года. Как пояснили в организации, в магазинах уже «немало недорогих белых российских вин» такого урожая, сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, если предлагают белое вино урожая 2015 года за 300 рублей, то, вероятно, за три года «ничего хорошего» от него в бутылке уже не осталось. Как пояснили в Роскачестве, это утверждение верно и для импортных вин.

В Роскачестве отметили, что недорогие белые вина стоимостью до 500 рублей являются более хрупкими, чем красные, хуже переносят длительную транспортировку и перепады температуры хранения. Если производитель не указал на этикетке год урожая, эксперты советуют посмотреть на дату розлива, которая есть на каждой бутылке.

При выборе тары, в которой находится вино, специалисты советуют обращать внимание на стеклянную бутылку, потому что в пакетах зачастую продается не вино, а винные напитки. В Роскачестве пояснили, что даже если в пакет наливают вино - это будет самый бюджетный вариант, для производства которого используется так называемые прессовые фракции виноградного сусла. В ведомстве подчеркнули, что жесткое прессование - не лучший способ производства белых вин, так как «такое давление вредит нежной структуре белых сортов винограда».

Роскачество рекомендует брать отечественные вина из выращенного в России винограда. У этих вин должно быть на этикетке или контр-этикетке обозначение ЗГУ - «вино защищенного географического указания». По мнению специалистов, без этой пометки обозначения «крымское» или «кубанское» в названии вина - не более чем словотворчество производителей.

При этом, по мнению представителей Роскачества, цена не является однозначным маркером качества. По данным прошлогоднего исследования ведомства «Винный гид России», некоторые вина стоимостью около 1 тыс. рублей уступали более дешевым в оценках экспертов, а целый ряд вин в категории до 500 рублей получил от специалистов достаточно высокие баллы. Как отметил заместитель главы Роскачества Илья Лоевский, нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание - в районе 250 рублей за бутылку. При этом он добавил, что выпускать качественное вино по такой цене могут лишь отдельные крупнейшие производители с площадями виноградников от 1 тыс. га.

Сорт винограда

Как напомнили в Роскачестве, наиболее распространенными в мире белыми сортами вина являются Совиньон Блан, Шардоне и Рислинг. Они относятся к категории международных, распространены и в РФ. «В категории недорогих вин - до 500 рублей на полке я бы рекомендовал выбирать ассамбляжные вина, произведенные из двух и более сортов винограда», - считает руководитель рабочей группы Роскачества Артур Саркисян. По его мнению, когда Совиньон или Шардоне сочетаются с другими сортами, это дает виноделу возможность сделать более интересное, сбалансированное вино.

В Роскачестве советуют обратить внимание не только на международные сорта винограда, но и на собственные сорта, которые растут только в России и не встречаются в других странах. Это, в частности, донской автохтон «Сибирьковый» или крымский сорт «Кокур белый». При покупке вина в магазине эксперты советуют внимательнее смотреть на то место, где стоит напиток. На бутылки не должен падать яркий свет близко расположенной подсветки полки или прямой солнечный свет, поскольку для белого вина это вредно.

По мнению экспертов, недорогое белое вино должно быть прозрачного, чистого цвета, без посторонних включений, бледно-золотистого или светло-соломенного цвета с оттенками от зеленоватого до лимонного. Янтарный цвет свидетельствует об окислении напитка при хранении или производстве.

Исключение составляют так называемые оранжевые вина, которые производят по методу, похожему на кахетинский способ в Грузии - путем настаивания и брожения виноградного сусла на кожице, косточках и даже гребнях - веточках винограда. Однако в РФ такие образцы среди недорогих белых вин встречаются крайне редко и имеют на этикетках специальные указания о методе производства.

Основные проблемы можно определить в аромате по оттенкам горелой спички (избыток диоксида серы, используемый для защиты вин от окисления), прелой листвы, моченого яблока(окисление), овощных тонов (лук, зеленый горох, цветная капуста - проблемы с гигиеной производства), переспелых, подбродивших фруктов, уваренных тонов (нарушения технологии, процесса брожения), мокрого картона, тряпки («болезнь пробки» (трихлоранизол).

Эксперты Роскачества рекомендуют подавать белые вина при температуре от восьми до 12 градусов. Сильнее охлаждать лучше недорогие вина, а более серьезные с выдержкой в дубе раскрываются лучше при 11-12 градусов. Для белого вина (в зависимости от типажа и сорта) гастрономическими парами может стать широкий выбор блюд: от холодных рыбных закусок и морепродуктов до мяса птицы, рыбы на пару, на гриле с белым соусом. Также могут быть оптимальной парой различные фрукты.