Общество

Областная библиотека приглашает на программу о Питере Брейгеле Старшем

21 сентября в 14:00 Региональный центр чтения приглашает в Псковскую областную универсальную научную библиотеку, которая находится на улице Вокзальной, дом 48, на литературно-художественную программу «Питер Брейгель Старший. Предисловие для художественной цитаты».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, встреча проводится в рамках цикла «Просветительские субботы» проекта «БиблиоТеатр «Прямая Речь»». Программа посвящена рассказу о двух живописных полотнах художника: «Охотники на снегу», «Избиение младенцев». Жизнь и творчество Брейгеля до сегодняшнего дня остаётся полным загадок и зашифрованных символов.

Автор программы Нина Яковлева, руководитель Регионального центра чтения, расскажет о данных картинах через множественные детали, из которых они и состоят: «Мы проследим, как наследие художника отразилось в творчестве Мориса Метерлинка, Андрея Тарковского. Взаимодействие словесного и изобразительного искусства подчас даёт поразительные художественные произведения».

В программе используется смонтированный видеоряд картин Брейгеля. Данная программа служит предисловием к литературно-художественной программе, посвященной великому нидерландскому художнику эпохи Северного Возрождения.