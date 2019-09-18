Общество

В России изменится порядок подготовки врачей-онкологов

В России изменится порядок подготовки онкологов, заявил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, теперь появятся более узкие специальности: хирург-онколог и химиотерапевт.

Он отметил, что сейчас конкурс в ординатуру на специальность «Онкология» составляет более 30 человек на место, а это говорит о перспективности направления.

«Мы впервые выбрали ребят в этом году со знанием двух языков, которые действительно заинтересованы в специальности, которые точно не уйдут из профессии, ведь они пришли целенаправленно, преодолев огромный конкурс. Это, безусловно, победа системы, ведь это будущее», - подчеркнул Каприн.

Также он прокомментировал сообщения о том, что в Ненецком автономном округе работает всего один врач подобной специальности.

По его мнению, такая ситуация стала результатом отсутствия поддержки онкологической службы в 90-е годы.

Каприн добавил, что для специалистов надо создавать удобную для жизни инфраструктуру. Так, например, сейчас обсуждается введение выплат и стимулирующих надбавок врачам за своевременное выявление онкозаболеваний.