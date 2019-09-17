Общество

Учащиеся Псковской области - лауреаты Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!»

Учащиеся Псковской области вошли в число лауреатов 3-го Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!». После завершения финального этапа дипломы победителям и их педагогам вручил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В числе победителей четверо представителей Псковской области: ученица Булынинской средней школы Великолукского района Анна Березина, учащийся Цапельской основной общеобразовательной школы Даниил Захаров, студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Алина Лексунова и ученица Псковского кооперативного техникума Анастасия Кузьмина, которая заняла третье место по результатам онлайн голосования.

В ходе торжественной церемонии награждения Александр Гуцан, приветствуя лауреатов Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!», отметил, что «словосочетание "гражданский долг" для молодых людей — не пустой звук, а внутренний закон, соблюдение которого столь же обязательно, как и соблюдение Конституции Российской Федерации». «Впереди вас ждет много прекрасных событий. Будут и достижения, и радостные моменты, трудности и разочарования. Но я уверен, что, обладая целеустремленностью и патриотизмом, качествами, ярко выраженными в ваших творческих работах, вы добьетесь в жизни очень многого и достигните самых высоких вершин», — также отметил полпред.

В конкурсе приняли участие более 250 тыс человек. В финал вышло 219 работ, из которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших - по одной в каждой возрастной категории в каждом регионе округа. Ещё три лауреата были определены по итогам народного онлайн голосования на сайте оператора Конкурса - АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

До конца года оператор проекта АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» при поддержке регионов и аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе подготовит к печати сборник с лучшими конкурсными работами.

Региональная часть конкурса прошла при поддержке губернаторского корпуса регионов Северо-Запада. Генеральным партнером проекта «Я - гражданин России!» на протяжении всей истории конкурса выступает ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт».