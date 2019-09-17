Общество

В Новосокольниках появился «Забор трезвости»

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» совместно с представителями культурно-досугового клуба провели профилактическую акцию «Будь ответственным водителем!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в рамках мероприятия, посвященного профилактике дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей, состоялась презентация инсталляции – «Забора трезвости», на котором каждый из прохожих смог оставить свой призыв – быть законопослушным участником дорожного движения.

После того, как участники ознакомились с инсталляцией, каждый из них смог описать свои впечатления от проведенного мероприятия в «Книге вежливых водителей» и обратиться со своим личным призывом к горожанам.

Первой оставила свое пожелание инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения районной Госавтоинспекции Нелли Смирнова, которая обратилась к жителям города с призывом не допускать в своей жизни роковой ошибки, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.