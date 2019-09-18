Общество

Учащиеся многопрофильного правового лицея побывали в музее псковской полиции

Об истории зарождения полиции в России и Псковской области школьникам рассказала директор музея Ирина Громова. Большой интерес вызвали у ребят предметы быта и обмундирование первых полицейских. Юные псковичи узнали о подвигах сотрудников органов внутренних дел в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Они получили возможность воочию увидеть различные виды оружия, гранаты, ознакомиться с документами, ведомственными наградами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С большим удовольствием экскурсанты рассматривали частную коллекцию храмов города Пскова, изготовленных из дерева ветераном Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, Почетным гражданином города Пскова Сергеем Павловым.

Не остались без внимания и спортивные достижения полицейских, о которых свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты, представленные в экспозиции музея.

Гости поблагодарили директора музея и Общественный совет при УМВД России по городу Пскову за интересную экскурсию, возможность окунуться в историю псковской полиции и узнать много интересного не только о прошлых поколениях стражей порядка, но и о современных буднях людей, охраняющих покой и порядок.