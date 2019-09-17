Общество

В Псковской области дорожные полицейские проводят для родительской общественности лекции

Дети, как известно, относятся к категории самых уязвимых участников дорожного движения. Их поведение во многом обусловлено особенностями восприятия дорожной обстановки. Маленький пешеход может получить травмы в результате ДТП по своей вине или по вине водителя. Чтобы исключить обе эти причины сотрудники Госавтоинспекции проводят с родителями цикл лекций по безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожные полицейские акцентируют внимание взрослых на важности ежедневного напоминания детям о правилах безопасного поведения на дороге. Ведь задача родителей – не только повторить Правила дорожного движения, но и научить ребенка грамотно действовать в реальной дорожной ситуации. Родителям необходимо всегда помнить, насколько важен их личный пример, поскольку на дороге дети будут вести себя именно так, как поступают взрослые.

Подобные профилактические встречи проходят на территории области в местах массового пребывания граждан, а также в рамках школьных родительских собраний. Такие контакты с родителями несомненно принесут свои положительные результаты в работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, - уверены в областном Управлении ГИБДД.