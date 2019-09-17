Общество

«Собственной персоной» с Ульяной Михайловой. ВИДЕО

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии - руководитель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ней актуальные темы региональной повестки, поскольку практически все из них в той или иной степени затрагивают интересы профсоюзов: уровень заработной платы по отраслям, социальное самочувствие населения, проблемы отдельных организаций и учреждений в псковском регионе. Также речь зашла о системе социального партнерства в Псковской области, о том, как выстраивается сегодня взаимодействие работников, работодателей и власти, об уровне жизни псковичей и в целом о борьбе псковского облсовпрофа за права трудящихся.