Общество

Ульяна Михайлова: Разговоры о четырехдневной рабочей неделе могут являться первым шагом к введению почасовой оплаты труда

Разговоры о введении в России четырехдневной рабочей недели - первый шаг в сторону перехода к почасовой оплате труда. Такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова.

Она не видит «никаких экономических прогрессивных основ для того, чтобы идея о 4-дневке была воплощена». «Не исключаю, что часть отраслей, причем, очень узкая, базирующаяся на высоких технологиях, связанная с интенсивной интеллектуальной деятельностью, может принять такую расстановку времени и перейти на 4-дневку. Но в большинстве своем - в бюджетной сфере, в сельском хозяйстве, производственной сфере - я в душе не представляю, как можно реализовать такой подход», - высказала мнение Ульяна Михайлова.

При этом она не исключила, что разговоры о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю могут быть первым шагом к американской системе почасовой оплаты труда. «Каким-то тонким шлейфом просматривается идея перейти на учет рабочего времени по оплате за час. У меня есть опасения, что сейчас идут идеи перекидывания российского законодательства к этой американской системе учета. Не является ли это первым шагом?» - отметила лидер псковских профсоюзов, высказав мнение, что переход к почасовой оплате труда - это «крайне не стабильно для работника».

Принимая во внимание, что многие коммерческие предприятия в случае необходимости могут и сами принять решение о четырехдневной рабочей недели, Ульяна Михайлова не видит смысла в изменении законодательства на уровне всей страны.