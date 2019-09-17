Общество

За помощью в ремонте клуба и поиске врача для ФАПа обратился к спикеру Собрания депутатов житель Торошино

На состояние клуба в Торошино и отсутствие фельдшера в местном ФАПе пожаловался председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову пенсионер Михаил Зайцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, сегодня, 18 сентября, спикер, секретарь регионального отделения «Единой России» провел прием граждан.

«Наша глава волости Алевтина Владимировна старается, она молодец все делает, но мы понимаем, что на ремонт клуба нужны огромные деньги! Он закрытый стоит. А нам даже собраться негде - сход проводим в школе или просто собираемся у магазина», - рассказал Михаил Зайцев.

Председатель Собрания депутатов подтвердил, что проблема состояния клуба ему известна, и в этом направлении уже ведется работа. «Подготовлен проект, но сразу скажу, обойдется ремонт дорого, быстро сделать не удастся», - предупредил Александр Котов и заверил, что в рамках работы над проектом бюджета, если не вся сумма, то хотя бы часть, должна быть предусмотрена - ремонт сельских домов культуры осуществляется в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», на эти цели выделяются субсидии из федерального, областного и местного бюджетов.

«В одиночку району такую сумму не осилить - обязательно будем помогать, будем стараться хотя бы за два года сделать все необходимое», - пообещал секретарь регионального отделения партии.

«Хорошая новость. Если бы клуб работал, знаете, как бы это воодушевило людей!» - поблагодарил Александра Котова житель Торошино.

Вторая проблема, которую обозначил пенсионер, была связана с работой фельдшерско-акушерского пункта. Работавшая прежде врач уволилась, жители заволновались, не останутся ли они теперь без медицинской помощи.

Александр Котов сообщил Михаилу Зайцеву, что уже связался по этому вопросу с главой района Натальей Федоровой. «По моим сведениям, в ФАПе организован прием врача - по графику он приезжает из районной больницы. Я поговорю с главой волости Алевтиной Пылевой, расписание работы врача должно быть доступно жителям, может быть, эту информацию нужно дополнительно распространить», - отметил председатель Собрания депутатов.

По словам спикера, поиск постоянного фельдшера продолжается - в деревне, где фактически проживает более пятисот человек, он должен быть обязательно. «Постараюсь вам помочь. Не каждый согласится переехать в деревню, но из Пскова добираться недалеко. Проблемы Торошино будем решать», - пообещал Александр Котов.

Добавим, Торошинская волость Псковского района входит в границы избирательного округа №19, по которому избран Александр Котов.