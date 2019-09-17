Общество

Ульяна Михайлова: Я пока подожду с инициативой об отставке

Руководитель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова пока не намерена подавать в отставку. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, отвечая на вопрос радиослушателя, по мнению которого она должна покинуть занимаемую должность, поскольку якобы благодаря ей псковские профсоюзы разваливаются.

«Есть такая точка зрения... Но правозащитные кампании мы ведем, людей защищаем, социальные пакеты формируем. Сами члены профсоюза готовы выражать поддержку областному совету профсоюзов. Поэтому я пока подожду с инициативой подать в отставку - до тех пор, пока на это не будет юридических, организационных или хозяйственных оснований», - заявила Ульяна Михайлова.