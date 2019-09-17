Деньги копят 27% жителей Северо-Запада

Как показало совместное исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь», лишь 11,5% жителей Северо-Запада регулярно откладывают деньги с зарплаты.
6,8% делают это регулярно с различного рода премий: квартальных, полугодовых и годовых. Еще 9% откладывают деньги от случая к случаю – в результате продажи имущества, получения материальной помощи от родственников и т.д. Таким образом, в настоящий момент копят деньги лишь 27% жителей Северо-Запада, что является наглядной демонстрацией кардинально изменившейся в стране модели поведения потребителей.
Примечательно, что при этом почти 40% жителей СЗФО имеют собственные накопления. 12,1% от всего числа опрошенных располагают сбережениями в размере более 12 ежемесячных окладов, 4,9% -- в диапазоне от 6 до 12 окладов, 13% - в размере 2-5 ежемесячных окладов и 8,8% - в сумме одного оклада и менее.
В исследовании научно-технического центра «Перспектива», которое по заказу банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» было посвящено личным сбережениям денежных средств населения России, приняло участие 1500 респондентов. Из них 48,63% мужчин и 51,4% женщин. Примерно равные доли среди опрошенных составили люди в возрасте 51-65 лет (27,5%) и в возрасте до 35 лет (27,1%). Жителями СЗФО являются свыше 140 опрошенных.