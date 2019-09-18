Общество

Псковский Росреестр разъясняет действие нового закона о регистрации недвижимости

Кадастровая палата по Псковской области сообщает, что до 2017 года процедура оформления сделок с недвижимостью состояла из двух этапов: сначала нужно было поставить объект недвижимости на кадастровый учет и только после этого регистрировать права. С принятием нового закона о регистрации недвижимости появилась одновременная процедура по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав (обременений).

Одной из главных особенностей Закона о регистрации является впервые введенное на уровне федерального закона понятие учетно-регистрационной функции, то есть объединение функций государственной регистрации прав и кадастрового учета в единую учетно-регистрационную процедуру.

«Данная процедура предоставляет возможность подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый учет одновременно, что значительно упрощает процесс оформления и снижает временные затраты заявителя, а также обеспечивает более эффективный и безопасный оборот недвижимого имущества», - подчеркнула Ирина Ояотс, начальник отдела ОУРД Кадастровой палаты по Псковской области.

Чтобы зарегистрировать право на объект недвижимости, подлежащий кадастровому учету, заявителям больше нет необходимости готовить два пакета документов и обращаться в две разные организации – Кадастровую палату и территориальный орган Росреестра. С 1 января 2017 года все учетно-регистрационные действия проводятся Росреестром и его территориальными органами при подаче одного заявления, при этом одновременно будут выполнены и государственный кадастровый учет, и государственная регистрация прав.

Законом о регистрации предусмотрено, что государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляется одновременно:

при создании объекта недвижимости (например, при постройке индивидуального жилого дома). Исключение составляют объекты недвижимости, на которые нужно получать разрешение на ввод в эксплуатацию, например, нежилые здания, многоквартирные дома и др.;

при образовании объекта недвижимости (за некоторыми исключениями образования земельных участков путем перераспределения, на основании решения об изъятии, а также из участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена);

при прекращении существования объекта недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (например, при сносе объекта капитального строительства);

при образовании или прекращении существования части объекта недвижимости, на которую распространяются подлежащие государственной регистрации ограничения прав и обременения (например, передача части объекта в аренду).

В Законе о регистрации также определены исключительные случаи, при которых кадастровый учет осуществляется без одновременного проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (например, в связи с прекращением существования объекта, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; изменением основных характеристик объекта и др.).