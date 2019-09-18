Псковский Росреестр разъясняет действие нового закона о регистрации недвижимости

Кадастровая палата по Псковской области сообщает, что до 2017 года процедура оформления сделок с недвижимостью состояла из двух этапов: сначала нужно было поставить объект недвижимости на кадастровый учет и только после этого регистрировать права. С принятием нового закона о регистрации недвижимости появилась одновременная процедура по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав (обременений).
Одной из главных особенностей Закона о регистрации является впервые введенное на уровне федерального закона понятие учетно-регистрационной функции, то есть объединение функций государственной регистрации прав и кадастрового учета в единую учетно-регистрационную процедуру.
«Данная процедура предоставляет возможность подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый учет одновременно, что значительно упрощает процесс оформления и снижает временные затраты заявителя, а также обеспечивает более эффективный и безопасный оборот недвижимого имущества», - подчеркнула Ирина Ояотс, начальник отдела ОУРД Кадастровой палаты по Псковской области.
Чтобы зарегистрировать право на объект недвижимости, подлежащий кадастровому учету, заявителям больше нет необходимости готовить два пакета документов и обращаться в две разные организации – Кадастровую палату и территориальный орган Росреестра. С 1 января 2017 года все учетно-регистрационные действия проводятся Росреестром и его территориальными органами при подаче одного заявления, при этом одновременно будут выполнены и государственный кадастровый учет, и государственная регистрация прав.
Законом о регистрации предусмотрено, что государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляется одновременно:
В Законе о регистрации также определены исключительные случаи, при которых кадастровый учет осуществляется без одновременного проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (например, в связи с прекращением существования объекта, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; изменением основных характеристик объекта и др.).