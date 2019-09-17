8-летняя великолучанка решила не возвращаться домой из школы из-за плохой оценки за контрольную

С началом учебного года в сводки происшествий стали попадать без вести пропавшие школьники, которые после окончания уроков в школе не вернулись домой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, последний такой случай произошел 17 сентября в городе Великие Луки, когда 8-летняя девочка, получив низкий балл за контрольную работу, приняла решение не возвращаться домой, поскольку не знала, как сообщить об этом матери.
Другим примером является безвестное исчезновение 12 сентября в городе Пскове 12-летнего школьника. Получив несколько неудовлетворительных оценок, он почти сутки бродил по городу, пока его не узнали по ориентировке случайные прохожие.
«К счастью, все они разысканы и возвращены домой к родителям. С ними не случилось никаких криминальных историй. А могло быть все иначе», - отметили в региональном следственном управлении СКР.
В приведенных примерах уход детей из дома был связан с конфликтными ситуациями в семьях по причине низкой успеваемости. Дети пытались избежать реакции родителей на ситуацию, в которой они оказались. А предшествовала этому система отношений в семье, зависящая от успеваемости ребенка.
«Получишь двойку - домой не приходи», - сказал один из родителей потерявшегося ребенка. После этих угрожающих предупреждений, получив плохую оценку, ребенок принял решение убежать из дома. Хотя решать проблему с учебой следовало не методом запугивания.
Ситуацию с побегами детей, связанными с низкой успеваемостью в школе, комментирует старший инспектор (психолог) отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Лариса Булашова:
«Уважаемые родители! Дом и семья являются практически единственным местом для детей, в котором они могут чувствовать себя безопасно и защищенно, как физически, так и психологически. Лишая детей возможности вернуться домой и поделиться с родителями своими трудностями и проблемами, угрожая расправой, можно создать для них безвыходную ситуацию, приводящую к неисправимым и трагическим последствиям, причиной которых оказывается обычная двойка в школе. Дети, по праву своего рождения приобретают также и право на дом и семью, на заботу и поддержку. Школьная неуспеваемость - это всего лишь индикатор того, что у ребенка есть определенные трудности, понять причину и преодолеть которые ему могут помочь только близкие люди. Не всегда причиной плохих оценок является лень или нежелание учиться, часто за ними стоят куда более серьезные трудности – неспособность усваивать учебный материал, плохие отношения с учителями и сверстниками, переживания психологических проблем, плохое состояние здоровья и т.п., в которых необходимо разобраться родителям вместе с ребенком, и, при необходимости, обратиться за помощью к специалистам (психологам, педагогам, врачам). Состояние, которое взрослому может казаться обычной ленью, зачастую может маскировать более серьезные трудности ребенка, которые он и сам не понимает и не может сформулировать. Однако любовь и поддержка родителей, внимание к своему ребёнку, помощь специалистов всегда позволяют решить проблемы, улучшить школьную успеваемость и самочувствие ребенка. И наоборот, угрозы, манипуляции, проявления жестокости по отношению к детям способны создать для них ситуацию, из которой им не найти выход, и привести к трагическим непоправимым последствиям. Любите своих детей!»
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