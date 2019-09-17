Общество

8-летняя великолучанка решила не возвращаться домой из школы из-за плохой оценки за контрольную

С началом учебного года в сводки происшествий стали попадать без вести пропавшие школьники, которые после окончания уроков в школе не вернулись домой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, последний такой случай произошел 17 сентября в городе Великие Луки, когда 8-летняя девочка, получив низкий балл за контрольную работу, приняла решение не возвращаться домой, поскольку не знала, как сообщить об этом матери.

Другим примером является безвестное исчезновение 12 сентября в городе Пскове 12-летнего школьника. Получив несколько неудовлетворительных оценок, он почти сутки бродил по городу, пока его не узнали по ориентировке случайные прохожие.

«К счастью, все они разысканы и возвращены домой к родителям. С ними не случилось никаких криминальных историй. А могло быть все иначе», - отметили в региональном следственном управлении СКР.

В приведенных примерах уход детей из дома был связан с конфликтными ситуациями в семьях по причине низкой успеваемости. Дети пытались избежать реакции родителей на ситуацию, в которой они оказались. А предшествовала этому система отношений в семье, зависящая от успеваемости ребенка.

«Получишь двойку - домой не приходи», - сказал один из родителей потерявшегося ребенка. После этих угрожающих предупреждений, получив плохую оценку, ребенок принял решение убежать из дома. Хотя решать проблему с учебой следовало не методом запугивания.

Ситуацию с побегами детей, связанными с низкой успеваемостью в школе, комментирует старший инспектор (психолог) отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Лариса Булашова: