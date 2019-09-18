Общество

Ульяна Михайлова рассказала, почему президент в последнее время чаще говорит об индексации зарплаты бюджетников

Руководитель Псковского областного совета профессиональных союзов, депутат Псковского областного Собрания Ульяна Михайлова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала мнение, почему в последнее время президент страны Владимир Путин стал чаще говорить об индексации зарплаты бюджетников.

«Процесс переговоров по этому вопросу идет, и, очевидно, выходит на более высокую интонацию, потому что президент стал все чаще говорить о зарплатах бюджетников, - констатировала гостья студии. - Большинство моих профсоюзных коллег считают, что, наконец-то, мы (профсоюзы) достучались до президента, что не так надо зарплату начислять. У меня иная точка зрения. Глубоко убеждена, что его реакция - это реакция на кризис в сфере здравоохранения».

«Активизировались альтернативные профсоюзы, появилась группа медиков, которые не боятся выходить на итальянские забастовки, полным составом увольняться и более резко стали требовать повышения зарплат. И это вызвало реакцию вышестоящего лица», - объяснила Ульяна Михайлова.

Парадокс, по ее словам, заключается в том, что псковские профсоюзы давно поднимают проблему низких зарплат бюджетников и оттока кадров, в том числе из сферы здравоохранения. «Но это же не слышалось с 2014 года. А теперь у нас запрашивают всю информацию, как будто мы до этого никогда об этой проблеме не заявляли. Мы собрали справки, предложения. Ждем. Есть информация, что ждем 1 октября. Потому что якобы до этого дня президент поручил отреагировать на эту ситуацию с кадрами в бюджетной системе и дать предложения, как поменять в РФ систему оплаты труда бюджетников», - пояснила руководитель облсовпрофа.

«Если реакции не будет, попробуем 7 октября на территории Псковской области и всей страны четче заявить о своих требованиях. Но так больше жить невозможно», - заключила Ульяна Михайлова. В частности, по ее словам, ненормальной является ситуация, когда одному педиатру приходится обслуживать шесть участков. Кроме того, поступает информация, что работникам бюджетных учреждений уменьшают выплаты за совмещение.

Напомним, 7 октября отмечается Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!». Ежегодно к этой акции присоединяются псковские профсоюзы.