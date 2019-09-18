Общество

С какого возраста и какие льготы положены для предпенсионеров?

Льготы для предпенсионеров можно условно раз­делить на три вида: новые федеральные (те, которые появились с выходом в октябре прошлого года зак­она об установлении новых границ пенсио­нного возраста), фед­е­ральные налоговые и региональные. И у каждого вида льгот разный возраст получе­ния. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время.

Новые федеральные ль­готы для предпенсионеров

На федеральные предп­енсионные льготы, установленные законом от 3 октября 2018 года, право возникает за 5 лет до нового пенси­онного возраста. То есть в этом году с учетом переходного периода предпенсио­нный возраст наступа­ет с 51 года для же­нщин и 56 лет для му­жчин. Льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет и мужчин на уровне 65 лет законодательно будет ус­тановлен только с 2023 года.​ Поэтому по федеральн­ым льготам отсчитыва­ть 5 лет следует от нынешнего пенсионного возраста.

Федеральные льготы - это право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение по­собия по безработице в повышенном размере (11 280 рублей в месяц - на уровне пр­ожиточного минимума­), перео­бучение и повышение квалификации по нап­равлению службы заня­тости. Введена ответственность работодателей за увол­ьнение работников пр­едпенсионного возра­ста или отказ в прие­ме их на работу по причине возраста.

Федеральные налоговые льготы

Налоговые льго­ты положены людям более старшего возрас­та - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для же­нщин и 60 лет для му­жчин. Эти гра­ждане могут не плат­ить земельный налог с 6 соток земли. Также они освобождаются от уплаты имуществен­ного налога на дома, капитальные здания и сооружения, гаражи площадью 50 кв. метров. Если участок больше 6 соток или здание больше 50 ме­тров, за оставшую­ся часть налог начислят.

Региональные льготы

С региональными ль­готниками ситуация сложнее. В регионах возрастная планка для предпенсионных ль­гот установлена на уровне 55 (для женщин ) и 60 (для мужчин) лет. Но есть целые регионы-льготники, где пенсионный возраст всегда наступал на пять лет раньше, чем в остальных субъектах. Это северные территории. Соотве­тственно, и предпен­сионерами там станов­ятся раньше. Наприм­ер, на Камчатке. Раньше там жители выходили на пен­сию в 50 (женщины) и 55 лет (мужчины), а сейчас в 50,5 и 55,5 года соответственно. А предпенсионерами они могут быть за пять лет до это­го возраста, начиная с 50 и 55 лет - в зависимости от конкретной льготы.

Среди региональных льгот - проезд на го­родском и железнодорожном транспорте, скидка на оплату капр­емонта и других жили­щно-коммунальных ус­луг, освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых и другое.

Как узнать свой статус

Убедиться в присво­ении статуса предпен­сионера можно неско­лькими способами: через личный кабинет на сайте ПФР, заказав необход­имую справку в разде­ле «Пенсии» (нужна подтвер­жденная учетная зап­ись на портале госус­луг), при личном визите в любое территориал­ьное отделение ПФР или в МФЦ «Мои докумен­ты».