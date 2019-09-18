С какого возраста и какие льготы положены для предпенсионеров?

Льготы для предпенсионеров можно условно разделить на три вида: новые федеральные (те, которые появились с выходом в октябре прошлого года закона об установлении новых границ пенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. И у каждого вида льгот разный возраст получения. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время.
Новые федеральные льготы для предпенсионеров
На федеральные предпенсионные льготы, установленные законом от 3 октября 2018 года, право возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста. То есть в этом году с учетом переходного периода предпенсионный возраст наступает с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет и мужчин на уровне 65 лет законодательно будет установлен только с 2023 года. Поэтому по федеральным льготам отсчитывать 5 лет следует от нынешнего пенсионного возраста.
Федеральные льготы - это право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере (11 280 рублей в месяц - на уровне прожиточного минимума), переобучение и повышение квалификации по направлению службы занятости. Введена ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.
Федеральные налоговые льготы
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти граждане могут не платить земельный налог с 6 соток земли. Также они освобождаются от уплаты имущественного налога на дома, капитальные здания и сооружения, гаражи площадью 50 кв. метров. Если участок больше 6 соток или здание больше 50 метров, за оставшуюся часть налог начислят.
Региональные льготы
С региональными льготниками ситуация сложнее. В регионах возрастная планка для предпенсионных льгот установлена на уровне 55 (для женщин ) и 60 (для мужчин) лет. Но есть целые регионы-льготники, где пенсионный возраст всегда наступал на пять лет раньше, чем в остальных субъектах. Это северные территории. Соответственно, и предпенсионерами там становятся раньше. Например, на Камчатке. Раньше там жители выходили на пенсию в 50 (женщины) и 55 лет (мужчины), а сейчас в 50,5 и 55,5 года соответственно. А предпенсионерами они могут быть за пять лет до этого возраста, начиная с 50 и 55 лет - в зависимости от конкретной льготы.
Среди региональных льгот - проезд на городском и железнодорожном транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых и другое.
Как узнать свой статус
Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте ПФР, заказав необходимую справку в разделе «Пенсии» (нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг), при личном визите в любое территориальное отделение ПФР или в МФЦ «Мои документы».