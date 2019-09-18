Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О мерах поддержки СО НКО
и снова #Пушкинбал
Дом от А до Я
Кооперация производства и науки
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Обувь для осенней непогоды
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
все о текстильном ПЭТ
Старость в радость
 
 
 
ещё Общество 18.09.2019 16:010 Про отсутствие бордюров, питание школьников и оговорку по Фрейду 18.09.2019 16:510 Вернуть водителям и кондукторам «Псковпассажиравтотранса» дополнительные отпуска намерены профсоюзы 18.09.2019 16:420 Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по спортивному ориентированию 18.09.2019 16:350 «Кубок первокурсника» вручили студентам великолукские единороссы 18.09.2019 16:260 До 29 февраля 2020 года продлится третий этап добровольного декларирования счетов и активов 18.09.2019 16:081 В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по иностранному языку
 
 
 
Самое популярное 17.09.2019 13:310 Синоптики рассказали о прогнозах на зиму в Псковской области 15.09.2019 18:5911 Дочь Михаила Ведерникова празднует день рождения 17.09.2019 10:0120 Муниципальный пасьянс: Кому быть главой Пскова? 17.09.2019 22:255 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе 16.09.2019 11:369 В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Про отсутствие бордюров, питание школьников и оговорку по Фрейду

18.09.2019 16:01|ПсковКомментариев: 0

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковщины прошло в стенах главного административного здания региона, то есть - в Доме Советов, только не в левом крыле, в большом зале заседаний, как обычно, а в правом, - в зале Псковского областного Собрания депутатов. Повестка дня, включая пункт «Разное», содержала всего семь вопросов, и, забегая вперед, сообщу, что с повесткой VIP-общественники справились за час двадцать. «Возмутители спокойствия», вроде Натальи Митрофановой, на прошлом заседании неожиданно устроившей полемику с председателем, отсутствовали. Все прошло чинно, благородно.

Я даже задремать не успел.

Открыл заседание председатель ОпП-ы Анатолий Мультах, попросивший коллег два важных вопроса, - а именно: о приостановлении и о прекращении полномочий члена палаты Галины Неваленной, - перенести на момент, когда сама Неваленная, занятая другими важными делами и оттого задерживающаяся, появится в зале. Коллеги согласились.

Далее свой доклад «О результатах выборов в Псковской области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года» зачитал председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Текст представлял из себя статистические данные о выборах в регионе за отчетный период, то есть некую сумму того, что давно опубликовано на официальном сайте облизбиркома, и зачем надо было повторять все эти унылые цифры вслух, да еще выделять на этот бесполезный ритуал время на заседании Общественной палаты, лично я так и не понял. Никаких острых политических вопросов, например, об отказе обкома КПРФ признавать выборы в тех избирательных округах, где их кандидатов сняли, или о досрочном голосовании, согласно заявлениям лидера «Яблока», якобы имеющем криминальный характер, так и не возникло. «Довольно спокойно выборы прошли, - с удовлетворением констатировал председатель облизбиркома. - Конкуренция была значительной: в среднем - от 5 до 7 человек на вакантное место». Как тут было не вспомнить произнесенную еще в начале августа фразу председателя Общественной палаты Анатолия Мультаха «Мы уверены, что выборы пройдут объективно и качественно». Учитывая итоги выборов, удовлетворение Михаила Иванова сегодня выглядит несколько двусмысленно. 

Прозвучал только вопрос о средней по области явке (34%, сообщил Михаил Иванов), и, видимо, это была самая актуальная информация о выборах, которая вообще интересовала общественников региона.

Затем общественники (из-за того, что Галина Неваленная так и не подоспела) перешли к четвертому пункту, озаглавленному так: «Об итогах визита в Псковскую область комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации под председательством Шпектора Игоря Леонидовича». Докладывал председатель комиссии ОпП-ы по общественному контролю и взаимодействию с НКО Алексей Килиллов, который рассказал, куда и зачем ездил с 3 по 5 сентября в рамках выездной комиссии по ЖКХ и дорогам, а также какие проблемы увидели и обсудили на местах - в Печорах, Острове, Порхове и Пскове, как-то: расселение жителей из аварийного жилья, которое аварийным не считается, отсутствие бордюров (на которое указал господин Шпектор) и тротуаров в малых городах, недостаточная мощность мусорного полигона под Порховом и так далее. Общественники удивились, что в будущем году дворы будут исключены из программы финансирования «Комфортная городская среда», в связи чем было послано письмо в Минстрой с просьбой дворы в программе оставить. Также общественники согласились с тем, что взимание НДС за вывоз мусора незаконно и решили отправить еще одно письмо в Минстрой.

Наконец подошла задержавшаяся Галина Неваленная, и коллеги приступили к процедуре прекращения ее полномочий в связи с избранием депутатом Псковской городской Думы. Проголосовали быстро, без лишних сантиментов. А Галина Неваленная поблагодарила всех «неравнодушных» членов палаты за «поддержку». При этом лично у меня сложилось впечатление (подчеркну: сугубо субъективное и поэтому, возможно, ошибочное), что коллеги провожали Галину Неваленную не просто в депутаты, а сразу на должность главы Пскова, о чем, в частности, намекала такая «оговорочка по Фрейду»: «Бывших врачей не бывает. И на всю жизнь останусь врачом», - заявила Галина Неваленная, будто уже и вправду расставалась с должностью главврача и переходила на пост главы города.

После поздравлений, букета цветов и поцелуев Галина Неваленная стремительно покинула зал для более важных дел, чем последовавший далее пятый пункт, озаглавленный «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Псковской области». Здесь в повестке дня значилось уже четверо докладчиков, но исполняющая обязанности главы Пскова Елена Полонская почему-то на заседание не пришла (и никто не объяснил, почему, уважительная причина отсутствия, или неуважительная?), а вместо председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова выступил его заместитель Сергей Николаев. Два других заявленных докладчика: начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко и начальник управления образования Палкинского района Ирина Орлова - были на месте. Выступали по очереди, отвечали на вопросы.

Из разговора стало понятно, что худо-бедно, но псковские школьники обеспечены горячим питанием, несмотря на отсутствие индексации расходов на питание из областного бюджета с 2008 года. Напомню, что дети в школах питаются благодаря финансированию из трех источников: из регионального бюджета, бюджетов муниципалитетов и того, что доплачивают родители. При этом доплата родителей, в зависимости от школы и решений родительских комитетов, может варьироваться в среднем от 30 до 65 рублей в день.

Тогда как в Палкинском районе родители платят всего 18 рублей, и все равно, как рассказала Ирина Орлова, возникает проблема со злостными родителями-неплательщиками, систематически игнорирующими оплату. А пятеро родителей даже умудрились написать в управление образования Палкинского района заявления о том, что имеют право не платить, а государство им обязано. В связи с чем, школы несут материальные потери, потому что, по закону, кормить детей все равно приходится, невзирая на нерадивых родителей.

Мрачноватую картину из Палкино (вряд ли сильно отличающуюся от всех остальных районов Псковщины) дополнила информация о том, что сельские школы, согласно требованиям Роспотребнадзора, не имеют права пользоваться продукцией с пришкольных земельных участков, отчего школьная земля, в прежние годы дававшая хороший урожай, ныне зарастает бурьяном.

«А не страдает ли качество питания на 18 рублей?» - спросил кто-то из членов ОпП-ы.
И человек пять за столом сразу и хором выдохнули: «Конечно, страдает!»

Два последних вопроса - «О работе Общественной палаты Псковской области с 17 мая по 17 сентября 2019 года» и «Разное» (письмо про судьбу так называемых «наливаек») VIP-общественники «подмахнули» в две минуты. Прощаясь до новых встреч, председатель только успел пошутить о том, отчего решил сменить место дислокации, мол, в малом зале лучше слышно, чем в большом, и никто по нескольку раз не переспрашивает. Оценили ли коллеги шутку председателя, я понять не успел: общественники стремительно сдернули с мест.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
В опросе приняло участие 128 человек
18.09.2019, 16:510 Вернуть водителям и кондукторам «Псковпассажиравтотранса» дополнительные отпуска намерены профсоюзы 18.09.2019, 16:420 Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по спортивному ориентированию 18.09.2019, 16:360 Житель Невельского района приговорен к 10 месяцам ограничения свободы за угон автомобиля 18.09.2019, 16:350 «Кубок первокурсника» вручили студентам великолукские единороссы
18.09.2019, 16:260 До 29 февраля 2020 года продлится третий этап добровольного декларирования счетов и активов 18.09.2019, 16:113 Депутат Госдумы РФ от Псковской области рассказал о прогнозируемом экономическом кризисе 18.09.2019, 16:081 В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по иностранному языку 18.09.2019, 16:070 Ульяна Михайлова рассказала, почему президент в последнее время чаще говорит об индексации зарплаты бюджетников
18.09.2019, 16:010 Про отсутствие бордюров, питание школьников и оговорку по Фрейду 18.09.2019, 15:440 Онлайн-конференция «Правовые основы реализации мер поддержки социально ориентированных НКО» стартует на сайте ПЛН 18.09.2019, 15:401 Псковский Росреестр разъясняет действие нового закона о регистрации недвижимости 18.09.2019, 15:360 До двух лет тюрьмы может получить житель Псковского района за повторное вождение в нетрезвом виде
18.09.2019, 15:330 Учащиеся многопрофильного правового лицея побывали в музее псковской полиции 18.09.2019, 15:250 В России изменится порядок подготовки врачей-онкологов 18.09.2019, 15:250 Псковичка Марина Борисенкова завоевала «бронзу» на этапе кубка Европы по спортивному ориентированию 18.09.2019, 15:190 Перспективы ФК «Псков-747» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
18.09.2019, 15:150 8-летняя великолучанка решила не возвращаться домой из школы из-за плохой оценки за контрольную 18.09.2019, 15:084 Ульяна Михайлова: Я пока подожду с инициативой об отставке 18.09.2019, 15:000 В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино 18.09.2019, 14:590 Деньги копят 27% жителей Северо-Запада
18.09.2019, 14:550 В Новосокольниках появился «Забор трезвости» 18.09.2019, 14:490 Приобрести качественную мясную продукцию «Деревня Соловьи» псковичи смогут на осенней ярмарке в центре города 21 сентября 18.09.2019, 14:460 За помощью в ремонте клуба и поиске врача для ФАПа обратился к спикеру Собрания депутатов житель Торошино 18.09.2019, 14:360 Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
18.09.2019, 14:280 Ульяна Михайлова: Разговоры о четырехдневной рабочей неделе могут являться первым шагом к введению почасовой оплаты труда 18.09.2019, 14:220 Госдума приняла во втором чтении проект о совершенствовании налогового администрирования 18.09.2019, 14:220 «Собственной персоной» с Ульяной Михайловой. ВИДЕО 18.09.2019, 14:180 В Псковской области дорожные полицейские проводят для родительской общественности лекции
18.09.2019, 14:101 Волшебный доктор 18.09.2019, 14:020 Областная библиотека приглашает на программу о Питере Брейгеле Старшем 18.09.2019, 13:590 Экономическая интеграция России и Белоруссии расширит возможности Псковской области 18.09.2019, 13:520 В Бежаницком районе росгвардейцы предотвратили кражу из магазина
18.09.2019, 13:405 Великолукский электротехнический кластер и промышленный кластер на базе «Титан-Полимера» договариваются о сотрудничестве 18.09.2019, 13:270 Учащиеся Псковской области - лауреаты Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!» 18.09.2019, 13:161 Эксперты назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии 18.09.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Ульяной Михайловой
18.09.2019, 12:552 Александр Козловский рассказал об отношениях промышленного кластера и ОЭЗ Псковской области 18.09.2019, 12:511 Большой органный концерт пройдет в Печорах 18.09.2019, 12:470 Более 50 домов Невеля получили возможность подключения к природному газу 18.09.2019, 12:400 Два хора Псковской области примут участие в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля
18.09.2019, 12:370 Подготовка к кастингу регионального этапа «Мисс Россия» в Пскове выходит на финишную прямую 18.09.2019, 12:140 В октябре псковичей приглашают отдохнуть в Лепельском военном санатории Витебской области 18.09.2019, 12:107 Главный судебный пристав Псковской области: Никакого оправдания поступкам коррупционера нет 18.09.2019, 11:540 Кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев выступил в поддержку Павла Устинова
18.09.2019, 11:530 СКР проводит проверку по факту получения травм водителем в результате обрушения моста в Себежском районе 18.09.2019, 11:481 Акция едим руками пройдет в городском кафе «Вкус и Цвет» 18.09.2019, 11:330 Лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова станет гостем программы «Собственной персоной» 18.09.2019, 11:240 В УФСИН России по Псковской области прошел смотр-конкурс профессионального мастерства начальников караулов
18.09.2019, 11:240 Безработный великолучанин угнал «Шкоду», чтобы «просто покататься» 18.09.2019, 11:220 Студенты, получающие пенсию, в случае прекращения учебы должны уведомить об этом Пенсионный фонд РФ 18.09.2019, 11:100 В Псковском ОМОН прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета 18.09.2019, 11:011 В «Супер фитнес» можно выиграть неделю бесплатного фитнеса
18.09.2019, 10:580 Александр Козловский станет гостем нового выпуска программы «Гайд-парк» 18.09.2019, 10:570 В Киеве с забора посольства России демонтировали колючую проволоку 18.09.2019, 10:560 Традиции псковского кузнечного дела представят на фестивале «День скобаря» 18.09.2019, 10:380 Мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Великих Луках
18.09.2019, 10:260 Выставка для детей и взрослых откроется в галерее «ЦЕХ» 19 сентября 18.09.2019, 10:200 Продолжается отбор подрядных организаций для капремонта многоквартирных домов в Псковской области 18.09.2019, 10:170 Поток транспорта через Идрицу увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка - глава Себежского района 18.09.2019, 10:060 Делегация колледжа искусств приняла участие в сессии «Волонтеры наследия»
18.09.2019, 09:565 Андрей Турчак назвал видео задержания Устинова доказательством его невиновности 18.09.2019, 09:260 УМВД: Начато административное расследование в отношении ответственных за содержание обрушившегося моста в Себежском районе 18.09.2019, 09:060 В Пустошкинском районе продолжаются поиски пенсионера, ушедшего за клюквой почти неделю назад 18.09.2019, 09:000 АО «МАКС-М» участвует в реализации нацпроекта «Здравоохранение»
18.09.2019, 08:560 Водитель «Мицубиси» врезался в «Гольф», ограждение и дерево на улице Горького в Пскове 18.09.2019, 08:480 Специалисты отдела земнадзора псковского Росреестра с начала года выявили 671 нарушение земельного законодательства 18.09.2019, 08:380 Главный технолог в Пскове зарабатывает почти в два раза меньше его коллег в Москве 18.09.2019, 08:235 Михаил Ведерников: В нашей общей работе очень важно, чтобы у каждого было понимание, куда мы движемся
18.09.2019, 08:190 Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин 18.09.2019, 08:080 России предрекли скачок смертности от онкологии из-за нехватки лекарств 18.09.2019, 08:020 Более четырех лет тюрьмы получил житель Куньинского района за избиение сожительницы и участкового 17.09.2019, 23:102 Оксана Федорова: Псков - моя Родина, я люблю этот город и часто бываю там
17.09.2019, 22:571 Из вентиляционной шахты дома в Пскове спасен кот. ВИДЕО 17.09.2019, 22:310 Учащиеся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 присоединились к всероссийскому «Уроку безопасности» 17.09.2019, 22:300 Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе 17.09.2019, 22:255 Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.