Общество

Про отсутствие бордюров, питание школьников и оговорку по Фрейду

Очередное пленарное заседание Общественной палаты Псковщины прошло в стенах главного административного здания региона, то есть - в Доме Советов, только не в левом крыле, в большом зале заседаний, как обычно, а в правом, - в зале Псковского областного Собрания депутатов. Повестка дня, включая пункт «Разное», содержала всего семь вопросов, и, забегая вперед, сообщу, что с повесткой VIP-общественники справились за час двадцать. «Возмутители спокойствия», вроде Натальи Митрофановой, на прошлом заседании неожиданно устроившей полемику с председателем, отсутствовали. Все прошло чинно, благородно.

Я даже задремать не успел.

Открыл заседание председатель ОпП-ы Анатолий Мультах, попросивший коллег два важных вопроса, - а именно: о приостановлении и о прекращении полномочий члена палаты Галины Неваленной, - перенести на момент, когда сама Неваленная, занятая другими важными делами и оттого задерживающаяся, появится в зале. Коллеги согласились.

Далее свой доклад «О результатах выборов в Псковской области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года» зачитал председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Текст представлял из себя статистические данные о выборах в регионе за отчетный период, то есть некую сумму того, что давно опубликовано на официальном сайте облизбиркома, и зачем надо было повторять все эти унылые цифры вслух, да еще выделять на этот бесполезный ритуал время на заседании Общественной палаты, лично я так и не понял. Никаких острых политических вопросов, например, об отказе обкома КПРФ признавать выборы в тех избирательных округах, где их кандидатов сняли, или о досрочном голосовании, согласно заявлениям лидера «Яблока», якобы имеющем криминальный характер, так и не возникло. «Довольно спокойно выборы прошли, - с удовлетворением констатировал председатель облизбиркома. - Конкуренция была значительной: в среднем - от 5 до 7 человек на вакантное место». Как тут было не вспомнить произнесенную еще в начале августа фразу председателя Общественной палаты Анатолия Мультаха «Мы уверены, что выборы пройдут объективно и качественно». Учитывая итоги выборов, удовлетворение Михаила Иванова сегодня выглядит несколько двусмысленно.

Прозвучал только вопрос о средней по области явке (34%, сообщил Михаил Иванов), и, видимо, это была самая актуальная информация о выборах, которая вообще интересовала общественников региона.

Затем общественники (из-за того, что Галина Неваленная так и не подоспела) перешли к четвертому пункту, озаглавленному так: «Об итогах визита в Псковскую область комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации под председательством Шпектора Игоря Леонидовича». Докладывал председатель комиссии ОпП-ы по общественному контролю и взаимодействию с НКО Алексей Килиллов, который рассказал, куда и зачем ездил с 3 по 5 сентября в рамках выездной комиссии по ЖКХ и дорогам, а также какие проблемы увидели и обсудили на местах - в Печорах, Острове, Порхове и Пскове, как-то: расселение жителей из аварийного жилья, которое аварийным не считается, отсутствие бордюров (на которое указал господин Шпектор) и тротуаров в малых городах, недостаточная мощность мусорного полигона под Порховом и так далее. Общественники удивились, что в будущем году дворы будут исключены из программы финансирования «Комфортная городская среда», в связи чем было послано письмо в Минстрой с просьбой дворы в программе оставить. Также общественники согласились с тем, что взимание НДС за вывоз мусора незаконно и решили отправить еще одно письмо в Минстрой.

Наконец подошла задержавшаяся Галина Неваленная, и коллеги приступили к процедуре прекращения ее полномочий в связи с избранием депутатом Псковской городской Думы. Проголосовали быстро, без лишних сантиментов. А Галина Неваленная поблагодарила всех «неравнодушных» членов палаты за «поддержку». При этом лично у меня сложилось впечатление (подчеркну: сугубо субъективное и поэтому, возможно, ошибочное), что коллеги провожали Галину Неваленную не просто в депутаты, а сразу на должность главы Пскова, о чем, в частности, намекала такая «оговорочка по Фрейду»: «Бывших врачей не бывает. И на всю жизнь останусь врачом», - заявила Галина Неваленная, будто уже и вправду расставалась с должностью главврача и переходила на пост главы города.

После поздравлений, букета цветов и поцелуев Галина Неваленная стремительно покинула зал для более важных дел, чем последовавший далее пятый пункт, озаглавленный «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Псковской области». Здесь в повестке дня значилось уже четверо докладчиков, но исполняющая обязанности главы Пскова Елена Полонская почему-то на заседание не пришла (и никто не объяснил, почему, уважительная причина отсутствия, или неуважительная?), а вместо председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова выступил его заместитель Сергей Николаев. Два других заявленных докладчика: начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко и начальник управления образования Палкинского района Ирина Орлова - были на месте. Выступали по очереди, отвечали на вопросы.

Из разговора стало понятно, что худо-бедно, но псковские школьники обеспечены горячим питанием, несмотря на отсутствие индексации расходов на питание из областного бюджета с 2008 года. Напомню, что дети в школах питаются благодаря финансированию из трех источников: из регионального бюджета, бюджетов муниципалитетов и того, что доплачивают родители. При этом доплата родителей, в зависимости от школы и решений родительских комитетов, может варьироваться в среднем от 30 до 65 рублей в день.

Тогда как в Палкинском районе родители платят всего 18 рублей, и все равно, как рассказала Ирина Орлова, возникает проблема со злостными родителями-неплательщиками, систематически игнорирующими оплату. А пятеро родителей даже умудрились написать в управление образования Палкинского района заявления о том, что имеют право не платить, а государство им обязано. В связи с чем, школы несут материальные потери, потому что, по закону, кормить детей все равно приходится, невзирая на нерадивых родителей.

Мрачноватую картину из Палкино (вряд ли сильно отличающуюся от всех остальных районов Псковщины) дополнила информация о том, что сельские школы, согласно требованиям Роспотребнадзора, не имеют права пользоваться продукцией с пришкольных земельных участков, отчего школьная земля, в прежние годы дававшая хороший урожай, ныне зарастает бурьяном.

«А не страдает ли качество питания на 18 рублей?» - спросил кто-то из членов ОпП-ы.

И человек пять за столом сразу и хором выдохнули: «Конечно, страдает!»

Два последних вопроса - «О работе Общественной палаты Псковской области с 17 мая по 17 сентября 2019 года» и «Разное» (письмо про судьбу так называемых «наливаек») VIP-общественники «подмахнули» в две минуты. Прощаясь до новых встреч, председатель только успел пошутить о том, отчего решил сменить место дислокации, мол, в малом зале лучше слышно, чем в большом, и никто по нескольку раз не переспрашивает. Оценили ли коллеги шутку председателя, я понять не успел: общественники стремительно сдернули с мест.

Александр Донецкий