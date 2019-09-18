Общество

Онлайн-конференция «Правовые основы реализации мер поддержки социально ориентированных НКО» стартует на сайте ПЛН

Онлайн-конференция «Правовые основы реализации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области» стартует на сайте Псковской Ленты Новостей.

Все вопросы, которые касаются мер финансовой поддержки, правового сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области и в целом правового регулирования в отношении СО НКО в регионе читатели интернет-портала могут задавать специалистам в течение 19-23 сентября.

Сотрудники органов исполнительной власти администрации Псковской области, представители некоммерческих организаций предоставят псковичам всю необходимую информацию. Ответы будут размещены на сайте ПЛН.

Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru.