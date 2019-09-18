Общество

Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по спортивному ориентированию

В Псковском районе, в рамках спартакиады на первенство псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялись соревнования по спортивному ориентированию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В состязаниях приняли участие семь команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В личном первенстве «бронзу» завоевал военнослужащий Управления Росгвардии по Псковской области старший лейтенант Алексей Бучин. Среди женщин «серебро» завоевала сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии сержант полиции Мария Васильева. Среди спортсменов в возрастной группе старше 40 лет «золото» завоевал сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Юрий Савин. В общекомандном зачете росгвардейцы заняли второе место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.