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Общество

Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по спортивному ориентированию

18.09.2019 16:42|ПсковКомментариев: 0

В Псковском районе, в рамках спартакиады на первенство псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялись соревнования по спортивному ориентированию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В состязаниях приняли участие семь команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В личном первенстве «бронзу» завоевал военнослужащий Управления Росгвардии по Псковской области старший лейтенант Алексей Бучин. Среди женщин «серебро» завоевала сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии сержант полиции Мария Васильева. Среди спортсменов в возрастной группе старше 40 лет «золото» завоевал сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Юрий Савин. В общекомандном зачете росгвардейцы заняли второе место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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