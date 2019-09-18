Общество

Ульяна Михайлова: Не уверена, что беда отступила от центра «Подросток»

«Не уверена, что беда отступила от центра "Подросток"», - такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова.

С одной стороны, по ее словам, на этой неделе профсоюзные активисты из центра «Подросток» в облсовпроф не обращались. «И это для нас сигнал, что пока ситуация наш профактив удовлетворяет, - добавила гостья студии. - Но я не уверена, что беда отступила от "Подростка"».

«Хоть юридически все складывается благоприятно, и новое место для размещения центра найдено, нам пока непонятно, что будет с педагогической нагрузкой. Мы видим, что не набирается 10 класс, что часть детей все равно ушла в другие образовательные учреждения. Что на самом деле происходит за кулисами, знают только сами учителя и руководство», - добавила Ульяна Михайлова.

Между тем, облсовпрофу ситуация будет понятна примерно через месяц, когда выяснится, какую зарплату получат сотрудники центра.

Также Ульяна Михайлова развеяла мнение оппонентов, что профсоюзы «кайфуют» от происходящих социально-трудовых конфликтов. «К нам приходят только когда ситуация становится острой. Так сложилось в Псковской области. И наши стремления резко повлиять на отмену неверных решений, так или иначе, связаны с социальными выпадами тех лиц, которые эти решения принимают», - заключила лидер Псковского облсовпрофа.