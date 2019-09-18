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Общество

Депутат Госдумы от Псковской области: Рабочая неделя станет короче, когда роботы заменят людей

18.09.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский поделился своим отношением к инициативе, чтобы в России была четырехдневная рабочая неделя. Мнение Александр Козловский озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«К четырехдневной рабочей неделе я отношусь негативно, как и мои коллеги, члены РСПП, производственники. Они однозначно скажут, что так просто четырехдневную неделю вводить нельзя. Надо все-таки подумать, осмыслить, каким образом это повлияет на экономику предприятия. С одной стороны, как мы говорим, - у граждан появится больше свободного времени. Они будут больше отдыхать, больше заниматься своими делами. Это все здорово! Но здесь надо понимать, каким образом будет производиться оплата труда. Как это повлияет на рентабельность? Как это повлияет на конкурентоспособность предприятия? Потому что многие уже интегрировались в мировую экономику, занимаются экспортом. И если не будет меняться зарплата, как это предполагается, - надо понять, как фонд оплаты труда вырастет. А если на производственном  предприятии идет некий рост, и вводят четырехдневную рабочую неделю? Что тогда нужно? Брать дополнительных рабочих, вводить вторую третью смену? Здесь вопрос непростой. Его надо изучать».

Однако парламентарий добавил, что к сокращенной рабочей неделе Россия может прийти в будущем.

«Работать 4 дня в неделю мы сможем, когда будет цифровая экономика, когда роботы заменят людей: все будет компьютеризировано. Тогда даже, может, еще короче рабочая неделя будет.  Но на сегодняшний день нужно еще раз внимательно к этому подойти. Чтобы это негативно не повлияло на предприятия, потому что у многих существуют бизнес планы, которые касаются развития предприятия. И здесь такие резкие шаги могут привести к тому, что планы будут нарушаться», - подчеркнул Александр Козловский.

Кроме того, депутат Госдумы РФ от Псковской области добавил, что лишний выходной даже может доставить жителям неудобства.

«Есть еще такой момент. Если у нас возникнет дополнительный выходной - это лишний раз магазины, новые походы за покупками. При сохранении той же заработной платы сможем ли мы покупать больше? Наверное, нет! Об этом тоже надо думать. Необходимо дать возможность людям зарабатывать достойно, чтобы им хватало и на отдых, и на предметы первой необходимости, и на поездки, и на туризм. А для этого необходимо создавать новые рабочие места, чтобы образовывались новые современные высокопроизводительные предприятия. И я пока не понимаю, как "четырехдневка" будет вписываться в планы развития промышленности», - заключил Александр Козловский.

Теги: #эхо москвы в пскове #РСПП #Госдума #Гайдпарк #промышленность #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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