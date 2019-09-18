Общество

Вернуть водителям и кондукторам «Псковпассажиравтотранса» дополнительные отпуска намерены профсоюзы

Вернуть водителям и кондукторам ГППО «Псковпассажиравтотранса» дополнительные отпуска намерены профсоюзы. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова, комментируя ситуацию на предприятии после увольнения Николая Киянца с поста директора.

«Зарплату платят, вопросов по невыплате нет. Восстановлены некоторые позиции в сфере охраны труда - в части рабочего времени водителей, кондукторов и предоставления мест отдыха», - рассказала она.

В ближайшее время профсоюз планирует провести спецоценку условий труда на «Псковпассажиравтотрансе». Это связано с тем, что ранее водителям и кондукторам отменили дополнительные отпуска в связи измененным классом вредности. «Мы с этим не согласились и ждем новых действий, чтобы восстановить право работников на дополнительный отпуск. Это процедура длительная, достаточно сложная. Наши работники настроены на возврат утраченных позиций, и мы готовы им помогать», - сказала Ульяна Михайлова.

Также она высказала мнение, что вопрос о текущей финансовой ситуации на предприятии надо вновь вынести на парламентский час перед сессией Псковского областного Собрания. У профсоюзов сведений по финансовым вопросам деятельности предприятия нет. В частности, остаются открытыми ряд вопросов по финансовым аспектам деятельности ООО «Стартранс» на базе «Псковпассажиравтотранса». «Это тот случай, когда тишина вызывает тревогу», - заключила Ульяна Михайлова.