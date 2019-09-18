Общество

В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Национальный родительский комитет попросил министра просвещения Ольгу Васильеву отменить введение с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку. В министерстве заявили, что знание иностранного языка нужно выпускникам школы и важно организовать проверку этого знания, сообщает «Интерфакс».

«Знание иностранного языка - это крайне важный и востребованный навык на рынке труда», - указали в пресс-службе ведомства и связали необходимость обязательного экзамена с актуальностью этого навыка.

Чиновники считают, что нужно обеспечить возможность "его качественного изучения" во всех школах страны и процесс контроля знаний.

«Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив» предложил отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку в выпускном классе и такие же экзамены после девятого класса.

Во многих школах уровень преподавания иностранного языка низкий и родителям придется нанимать репетиторов, объяснила эту просьбу глава центрального штаба НРК Ирина Волынец. По ее словам, дополнительный обязательный экзамен отнимет у школьников время и силы в ущерб подготовке к поступлению в вуз и изучению профильных предметов.

ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2022 года, основной госэкзамен по этому предмету после 9-го класса - с 2020 года. На ЕГЭ по иностранному языку можно выбрать английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки. Английский выбирают 97% сдающих, 42,7% из них получают за этот экзамен от 81 балла и выше.