Общество

«Кубок первокурсника» вручили студентам великолукские единороссы

Соревнования «Кубок первокурсника» состоялись 18 сентября в Великих Луках при поддержке «Единой России». Партийцы вручили победителям главный приз, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе регионального отделения партии.

За звание лучших боролись 10 команд, в состав которых вошли студенты первого курса высших учебных заведений и учащиеся учреждений среднего профессионального образования, часть из которых - члены «Молодой Гвардии Единой России».

Состязания включали в себя три этапа: эстафету с туристическими элементами, лазертаг и краеведческий квест «Дорогами победы». Борьба за кубок длилась несколько часов.

В итоге среди вузов первое место заняла сборная Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Среди ссузов отличились представители Великолукского техникума железнодорожного транспорта.

Соревнования «Кубок первокурсника» ежегодно проводятся с целью адаптации ребят к студенческой жизни, отметили в городском отделении «Единой России».