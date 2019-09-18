Общество

Первое занятие фотоклуба «Четкость» посетили 58 человек

Накануне, 17 сентября, в Псковском городском молодежном центре прошло первое занятие бесплатного фотоклуба «Четкость». Мастер-класс посетили 58 заинтересованных фотографией псковичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

В рамках встречи участники поговорили о том, что такое фотография в целом и о фотографировании на смартфон - «Мобилографии». Участники попробовали определить плюсы и минусы фотографий на смартфон. Далее они поговорили о том, как улучшить настройки в телефонной камере и определили, какой должна быть хорошая фотография.

В конце занятия преподаватель мастер-класса дал список программ, без которых не обойтись при обработке фотографий на телефоне.

Напомним, мастер-класс провел оператор и монтажер телеканала «Первый Псковский», главный оператор и монтажер «Молодежного ТВ», псковский фотограф Антон Иванов.