Общество

Наркополицейские продолжают работу с первокурсниками

С целью профилактики наркомании, а также формирования антинаркотического мировоззрения среди молодого поколения сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков провели комплекс профилактических мероприятий для студентов первых курсов агротехнического колледжа и колледжа Псковского университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Специальные тренинги проведены в рамках классных правовых часов. Стражи порядка проинформировали учащихся о правовых последствиях потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ, довели информацию о состоянии наркопреступности на территории Псковской области и раскрыли негативные последствия, наступающие после приема запрещенных веществ.

По завершению профилактических мероприятий студентам продемонстрирован социальный фильм «Независимость». После просмотра ролика первокурсники подискутировали о том, как не попасть в ситуацию, при которой может возникнуть риск употребления наркотических средств.

В рамках проведенных профилактических тренингов полицейские проинформировали более 600 первокурсников.