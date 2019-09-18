Общество

Спонсоры сделали ремонт в двух школах-интернатах в Опочке

Партнер Псковского областного отделения Российского детского фонда, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» реализовала два новых благотворительных проекта при поддержке организации Kinder in Wien (KIWI). В Опочецкой специальной школе-интернате был построен новый склад для хранения продуктов питания, а в Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, отремонтировали спортивный зал, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Детского фонда.

В Опочецкой специальной школе-интернате живет и обучается более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение детей качественными продуктами питания – важный аспект организации жизни ребят в школе. Для хранения продуктов в школе-интернате ранее использовались два складских помещения, расположенные на территории учреждения отдельно от главного корпуса. Благодаря благотворительной поддержке в школе удалось построить новый пищевой склад – помещение стало пристройкой к столовой, что намного удобнее для транспортировки и приготовления еды.

Более 100 ребят воспитываются в Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке. В учреждении уделяют много внимания здоровью воспитанников, регулярно проводят занятия физкультуры, многие занимаются в дополнительных спортивных кружках. При поддержке «Маленьких сердец» удалось сделать масштабный ремонт спортивного зала. Президент ассоциации Паскаль Вайер оценила ремонт, поучаствовав вместе с ребятами и педагогами в веселых стартах во время торжественного открытия зала.

Реализацию проектов поддержала австрийская организация Kinder in Wien, которая состоит из 91 детского сада в Вене. В прошлом организация уже реализовывала проекты в пользу школ-интернатов Псковской области. Например, в 2018 году KIWI помогли закупить школьные принадлежности для 4 интернатных учреждений на сумму 10 000 Евро. В этот раз сбор средств был приурочен к 70-летнему юбилею KIWI – инициативу поддержали родители детей, работники детских садов и партнёры KIWI. В результате удалось собрать сумму в 35 855 Евро на реализацию двух благотворительных проектов. На юбилей Kinder in Wien были приглашены директор Опочецкой специальной школы-интерната Людмила Чушева и 5 подопечных учреждения.

Отметим, что помимо финансовой поддержки, каждый из входящих в KIWI детских садов поддерживает одного ребенка из школы-интерната. Дети получают письма от воспитанников детских садов, подарки на Рождество, Дни рождения и Пасху. Реализация проекта «Ангел-хранитель» – способ напомнить подопечным школ-интернатов о том, что они не одни, а в мире есть люди, которые хотят о них заботится. Одновременно с этим это образовательный проект для ребят из детских садов – они узнают о социальных проблемах и том, что в мире есть дети в трудной жизненной ситуации. Забота и помощь нуждающимся укрепляют среди детей командный дух, учат их заботиться о людях и делать что-то хорошее.

От лица своих подопечных, Псковский детский фонд благодарит организацию KIWI и благотворительную ассоциацию «Маленькие сердца» за заботу нуждающихся детях Псковской области.