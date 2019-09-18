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Общество

Минтруд предложил изменить методику расчета показателя напряженности на рынке труда

18.09.2019 21:41|ПсковКомментариев: 0

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления правительства, которым предлагается изменить методику расчета показателя напряженности на рынке труда. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас действует постановление кабмина от 21 ноября 2000 года «О правилах отнесения территорий к территориям с напряжённой ситуацией на рынке труда». Минтруд предлагает утвердить новое постановление «О перечне территорий с напряженной ситуацией на рынке труда». Им предлагается уточнить правила отнесения территорий к указанной категории.

Проектом предлагается актуализировать порядок расчёта совокупного показателя напряженности на рынке труда.

«В части уточнения порядка расчета совокупного показателя напряженности на рынке труда проектом постановления предусматривается замена методики расчета по порядковым номерам на методику балльной оценки», — говорится в пояснительной записке. 

Расчет по порядковым номерам предусматривает ранжирование регионов отдельно по каждому показателю с присвоением им порядкового номера. После этого номера по конкретному субъекту РФ суммируются и делятся на сумму номеров в целом по стране. Авторы приводят ряд недостатков такой методики.

При этом, как указывается в пояснении, методика балльной оценки лишена этих недостатков, поскольку основывается на прямом сопоставлении значений по каждому показателю. В список территорий с напряжённой ситуацией на рынке труда будут включаться только те регионы, в которых значения трёх и более показателей превышают значения соответствующих показателей в целом по стране более чем в 1,5 раза.

Также проект предусматривает актуализацию перечня данных, на основании которых формируется список территорий с напряжённой ситуацией на рынке труда. В частности, предлагается исключить показатель «уровень занятости населения», уточнить возрастную категорию для показателей «уровень безработицы» и «уровень регистрируемой безработицы», планируется изменить порядок расчета показателя «коэффициент напряженности на рынке труда».

Кроме того, документом уточняется временной период, используемый для формирования перечня, — будут использоваться данные только за отчётный год, а не за два предыдущих года.

Авторы отмечают, что вносимые изменения позволят более обоснованно определять перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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